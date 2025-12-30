$!Ataque armado en el sur de Culiacán deja un muerto y un herido

Un hombre perdió la vida y otra persona resultó herida tras un ataque armado registrado la tarde de este martes 30 de diciembre en el sector sur de Culiacán.
Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Josefa Ortiz de Domínguez y Adolfo López Mateos, aproximadamente a las 14:30 horas, sobre la calle Pastor Rovaix, en el tramo entre Pablo Macías Valenzuela y Heraclio Bernal, en una vialidad de terracería.
En el lugar, familiares identificaron a la víctima como Jesús Alexander, de 27 años, cuyo cuerpo quedó bajo un árbol tras la agresión.
A un par de calles de donde ocurrieron los hechos, autoridades localizaron una motocicleta negra sin placas, con manchas hemáticas en el asiento.
Este hallazgo fue sobre la calle Francisco J. Mujica, entre Pablo Macías Valenzuela y Jorge Romero Zazueta.
Junto a la unidad ligera, quedó abandonado un casco rojo, unas sandalias negras, una prenda negra aparentemente un suéter, y una botella con agua.
Ambas escenas fueron resguardadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras personal de investigación y periciales realizaron las diligencias para ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).