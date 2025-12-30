$!Ataque armado en el sur de Culiacán deja un muerto y un herido

Un hombre perdió la vida y otra persona resultó herida tras un ataque armado registrado la tarde de este martes 30 de diciembre en el sector sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Josefa Ortiz de Domínguez y Adolfo López Mateos, aproximadamente a las 14:30 horas, sobre la calle Pastor Rovaix, en el tramo entre Pablo Macías Valenzuela y Heraclio Bernal, en una vialidad de terracería.