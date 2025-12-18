$!Ataque armado en expendio cervecero deja un hombre herido en el sector Valle Alto, Culiacán

Un hombre herido de bala y daños materiales fue el saldo de un ataque armado reportado la tarde de este jueves 18 de diciembre en un expendio cervecero del fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 13:40 horas, en el cruce de los bulevares Paseo Toscana y Álvaro del Portillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en la bodega del negocio cuando un grupo de civiles armados arribó al sitio y le disparó en repetidas ocasiones.