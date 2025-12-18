$!Ataque armado en expendio cervecero deja un hombre herido en el sector Valle Alto, Culiacán

Un hombre herido de bala y daños materiales fue el saldo de un ataque armado reportado la tarde de este jueves 18 de diciembre en un expendio cervecero del fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 13:40 horas, en el cruce de los bulevares Paseo Toscana y Álvaro del Portillo.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en la bodega del negocio cuando un grupo de civiles armados arribó al sitio y le disparó en repetidas ocasiones.
El ataque fue notificado al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad. Agentes de la Policía Estatal Preventiva localizaron al hombre herido, así como múltiples casquillos percutidos dispersos en la zona.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital. Su estado de salud se mantiene bajo reserva, aunque se informó que presentaba entre tres y cuatro heridas por disparo.
El área fue acordonada con cinta preventiva, en espera del arribo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Cabe señalar que la fachada del inmueble presentó daños por impactos de bala y en el lugar se contabilizó al menos una docena de casquillos de alto calibre.