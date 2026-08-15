$!Ataque armado en expendio deja dos muertos en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Las víctimas se encontraban detrás del mostrador cuando sujetos armados ingresaron y dispararon en su contra de manera directa.

El hecho ocurrió sobre la avenida Coníferas, entre la calle Rosendo Rodríguez y el andador Artículo 83. Tras el reporte de detonaciones al 911 por parte de vecinos y trabajadores, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el área.

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado al interior de un expendio de cerveza ubicado en el sector Infonavit Barrancos. El doble homicidio se suma a una jornada violenta en la capital sinaloense tras registrarse previamente otro ataque con saldo similar.

Se precisó que uno de ellos vestía playera roja y pantalón de mezclilla azul oscuro; el segundo portaba una playera polo azul rey con resaque blanco y pantalón de mezclilla azul claro.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios, pero confirmaron que ambos hombres ya no presentaban signos vitales.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para resguardar la escena, donde quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de procesar las evidencias, iniciar la carpeta de investigación e integrar los indicios para identificar a los agresores y formalmente a las víctimas.

Identificados

Más tarde se identificó a las víctimas del ataque armado como cliente y empleado del expendio de cerveza en Barrancos.

Jorge “N”, ubicado como cliente del expendio, era empleado de una conocida paquetería y vecino de Villa Benito Juárez, Navolato.

Mientras que el otro fallecido era Javier “N”, empleado del expendio.