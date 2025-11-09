$!Ataque armado en fiesta deja al menos 4 muertos y 4 heridos en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas sin vida y cuatro heridas de bala, entre ellas al menos una menor de edad, se registraron la noche del sábado tras un ataque armado en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se celebraba una fiesta. El hecho se reportó alrededor de las 23:30 horas en la calle Carlos Chávez, entre Manuel Avila Camacho y 15 de Septiembre.

Se reportó que múltiples personas se encontraban en el convivio, para el que se había cerrado la calle y había equipo de música e iluminación, cuando un grupo armado arribó para abrir fuego contra los asistentes. En el lugar murieron una mujer y tres hombres que presentaban heridas provocadas por los disparos. Se les identificó como Alma, de 55 años, y su pareja, Alfredo; Alberto, de 28 años; y Manuel, de 32. En tanto, se reportó que fueron cuatro personas las que resultaron heridas, entre ellos al menos una niña.