Ataque armado en fraccionamiento Danubio deja dos muertos y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ La noche del jueves se registró un ataque con arma de fuego al interior de una vivienda en el fraccionamiento Danubio, al sur de la ciudad, que dejó como saldo dos personas fallecidas y una más lesionada.

Las víctimas fueron identificadas como Adilene, quien perdió la vida horas después en un hospital, y un hombre conocido con el apodo de “El Pollero”, quien murió en el lugar de los hechos. La tercera persona, Jesús Aarón “N”, de 58 años de edad, fue trasladado en estado grave a un centro médico.

El ataque ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Río Danubio, entre Croacia y bulevar Luis G. Urbina. De acuerdo con testigos, un grupo armado irrumpió violentamente en el domicilio y disparó contra quienes se encontraban al interior.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al hospital donde fueron ingresadas las víctimas, así como al domicilio donde ocurrió el ataque, para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.