$!Ataque armado en fraccionamiento Valle del Agua, Culiacán, deja un muerto y dos heridos

CULIACÁN. _ Un presunto enfrentamiento armado registrado al mediodía de este miércoles 8 de julio en el fraccionamiento Valle del Agua, ubicado en el sector Los Ángeles, dejó como saldo una persona sin vida y dos hombres heridos por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas en el parque del sector, ubicado sobre el bulevar Paseo Valle del Agua, cerca de la carretera a Imala.