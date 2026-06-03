Ataque armado en funeraria desata persecución hasta el norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este miércoles 3 de junio en el estacionamiento subterráneo de una funeraria, ubicada en el sector Centro de Culiacán, provocó una persecución que se extendió hasta la zona norte de la ciudad.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas en un establecimiento ubicado frente al bulevar Emiliano Zapata, entre las avenidas Álvaro Obregón y Domingo Rubí, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, civiles armados que viajaban en un vehículo blanco arribaron al estacionamiento de la funeraria y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, las presuntas víctimas lograron ponerse a salvo y escapar sin resultar heridas, por lo que los agresores emprendieron la huida.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio e iniciaron un operativo que derivó en una persecución por distintos sectores de la ciudad.

Versiones preliminares indican que el seguimiento se prolongó hasta el bulevar Rolando Arjona, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, donde los ocupantes del vehículo perseguido habrían arrojado ponchallantas para intentar evadir a las autoridades.

Las ponchallantas afectaron a varios vehículos particulares que circulaban por la zona y, además, se reportaron detonaciones de arma de fuego durante la persecución.

De manera preliminar se informó que el operativo concluyó en un punto cercano al sector Espacio Barcelona, donde habría una persona detenida y otra fallecida por disparos de arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce si se trata de alguno de los presuntos agresores o de una víctima ajena a los hechos.

En el lugar de la agresión inicial, autoridades localizaron al menos dos vehículos con daños provocados por impactos de bala dentro del estacionamiento de la funeraria, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tanto la funeraria como los distintos puntos relacionados con la persecución quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.