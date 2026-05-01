$!Ataque armado en la Antonio Toledo Corro, en Culiacán, deja un herido

CULIACÁN._ Una persona fue atacada a balazos en un domicilio de la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 21:30 horas en una vivienda por la calle Mina La Valenciana, entre avenida Patria y calle Manuel Ávila Camacho.

Reporte sobre disparos de arma de fuego y de una persona lesionada provocaron la movilización de elementos militares.