$!Ataque armado en la Antonio Toledo Corro, en Culiacán, deja un herido

CULIACÁN._ Una persona fue atacada a balazos en un domicilio de la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 21:30 horas en una vivienda por la calle Mina La Valenciana, entre avenida Patria y calle Manuel Ávila Camacho.
Reporte sobre disparos de arma de fuego y de una persona lesionada provocaron la movilización de elementos militares.
En el lugar, los efectivos encontraron a una persona que tenía heridas producidas por proyectil de alma de fuego.
Familiares de la víctima estaban junto a la persona y minutos más tarde llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que lo trasladó hacia un hospital.
Los militares se quedaron para resguardar la zona en lo que llegaron también peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar diligencias correspondientes.