$!Ataque armado en la avenida Nicolás Bravo, en Culiacán, deja dos hombres lesionados de bala

Un ataque armado registrado durante la tarde de este domingo 28 de septiembre en la avenida Nicolás Bravo, en la ciudad de Culiacán, dejó el saldo de dos hombres heridos y un vehículo baleado.
El atentado se registró a las 17:45 horas, muy cerca del parque Río Bravo y de un reconocido restaurante de la zona, la altura de la colonia Guadalupe.
Las víctimas fueron identificadas como Cristian Omar “N”, De 34 años de edad, e Iván “N” de 32.
Ambos se encontraban viajando en una unidad Toyota Yaris de color blanco por la avenida ya indicada cuando fueron sorprendidos a tiros por sujetos armados a bordo de una unidad automotriz.
En la zona y en el parque se encontraban varias personas y familias cuando ocurrió la serie de detonaciones de arma de fuego, causando momentos de pánico y temor entre los que fueron testigos del hecho.
Los tripulantes de la unidad Toyota se detuvieron en la entrada por la calle Río Piaxtla tras el ataque, mientras que los responsables emprendieron la huida del lugar.
Tanto Christian Omar como Iván mostraron importantes heridas provocadas por los disparos, además de que el automóvil también quedó dañado al recibir alguno de los tiros.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente luego de que el hecho fue reportado y se encargaron de estabilizar a los dos lesionados. El equipo de rescate los transportó en una ambulancia hacia un centro médico de la ciudad, donde actualmente siguen bajo la supervisión de los expertos en la salud.
En tanto, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un intenso operativo de seguridad y cerraron el paso en ambos sentidos de la avenida Nicolás Bravo.
Por su parte, los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las labores de campo y las diligencias correspondientes. Al finalizar ordenaron el traslado del vehículo baleado con una grúa para llevarlo hacia la pensión pertinente.