$!Ataque armado en la avenida Nicolás Bravo, en Culiacán, deja dos hombres lesionados de bala

Un ataque armado registrado durante la tarde de este domingo 28 de septiembre en la avenida Nicolás Bravo, en la ciudad de Culiacán, dejó el saldo de dos hombres heridos y un vehículo baleado.

El atentado se registró a las 17:45 horas, muy cerca del parque Río Bravo y de un reconocido restaurante de la zona, la altura de la colonia Guadalupe.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Omar “N”, De 34 años de edad, e Iván “N” de 32.

Ambos se encontraban viajando en una unidad Toyota Yaris de color blanco por la avenida ya indicada cuando fueron sorprendidos a tiros por sujetos armados a bordo de una unidad automotriz.

En la zona y en el parque se encontraban varias personas y familias cuando ocurrió la serie de detonaciones de arma de fuego, causando momentos de pánico y temor entre los que fueron testigos del hecho.