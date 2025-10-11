$!Ataque armado en la caseta municipal del sector Valle Alto deja un elemento lesionado, en Culiacán

Un elemento de la Policía Municipal resultó herido de bala durante la mañana de este sábado 11 de octubre luego de un ataque armado en la caseta municipal del fraccionamiento Valle Alto, al norponiente de Culiacán. El atentado se registró alrededor de las 6:00 horas en el bulevar Álvaro Portillo, cerca de una iglesia. Según informes, el agente municipal identificado como Jesús Alberto se encontraba llegando a la base conduciendo en su vehículo Kia rojo cuándo civiles armados pasaron por el lugar para agredirlo a tiros.





Reportan que los responsables viajaban a bordo de una unidad Tiguan y que rápidamente emprendieron la huida luego del hecho, por lo que su paradero es desconocido de momento. Rápidamente compañeros de la corporación municipal y elementos del Ejército Mexicano arribaron para atender el reporte de un policía lesionado y se desplegaron alrededor para asegurar un perímetro. El elemento Jesús Alberto fue atendido por un grupo de paramédicos y llevado hacia un hospital, donde actualmente se encuentra bajo supervisión de los expertos en la salud. Refieren que recibió impactos en la espalda, no obstante su estado de salud no ha sido dado a conocer.





