$!Ataque armado en la Colonia López Mateos deja dos muertos y dos heridos en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este jueves en la Colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán, dejó dos personas sin vida y otras dos heridas. Hasta el momento no han sido identificadas las víctimas del tiroteo.

Uno de los fallecidos quedó tendido sobre la banqueta, enfrente de una casa azul con barandal blanco. El otro occiso quedó dentro de una vivienda, mientras que los heridos fueron trasladados en ambulancias de Cruz Roja Mexicana hacia un hospital de la ciudad.

El crimen fue cometido en el cruce de las calles Emiliano García y Jorge Romero Zazueta, alrededor de las 19:50 horas de este 27 de agosto. De manera preliminar, se informó que un grupo integrado por varios sujetos armados arribó y abrió fuego con armas largas en contra de las víctimas.