$!Ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán deja un muerto y un herido

CULIACÁN. _ Un ataque armado fue perpetrado la tarde de este lunes en la colonia Miguel Hidalgo, en el sector oriente de la capital sinaloense, dejando como saldo un hombre sin vida y otro más con heridas de gravedad.
La agresión armada ocurrió sobre la avenida Manuel Estrada, entre la calle Cristóbal Colón y la carretera a Sanalona, en las inmediaciones del sector conocido como El Madero.
Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las corporaciones policiales tras escuchar las detonaciones.
En el sitio de los hechos de impacto las autoridades localizaron un automóvil Nissan Versa de color azul metálico con las puertas abiertas. Junto a la unidad quedó el cuerpo sin vida de una de las víctimas, mientras que el segundo civil fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.
Elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad pública acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.