$!Ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán deja un muerto y un herido

CULIACÁN. _ Un ataque armado fue perpetrado la tarde de este lunes en la colonia Miguel Hidalgo, en el sector oriente de la capital sinaloense, dejando como saldo un hombre sin vida y otro más con heridas de gravedad.

La agresión armada ocurrió sobre la avenida Manuel Estrada, entre la calle Cristóbal Colón y la carretera a Sanalona, en las inmediaciones del sector conocido como El Madero.