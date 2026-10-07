Ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe deja un muerto y una mujer herida en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un ataque con proyectiles de arma de fuego registrado la tarde de este miércoles en la colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán, dejó como saldo un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida.

El hecho se reportó alrededor de las 14:00 horas, luego de que residentes del sector alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones en la zona.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a ambas personas con impactos de bala en el callejón Italia, entre la calle Mercurio y la avenida Salvador Robles Quintero. En el lugar se confirmó el deceso del hombre identificado como Pedro “N”, de 35 años de edad, a causa de múltiples heridas.

La mujer fue identificada como Angélica María, de 50 años de edad, quien presentó al menos cinco lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de urgencia a un hospital en estado muy grave.

El callejón Italia fue cerrado a la circulación y resguardado por las autoridades de seguridad para permitir que el personal pericial llevara a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.