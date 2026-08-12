Ataque armado en la Colonia Toledo Corro, en Mazatlán, deja cuatro personas heridas, entre ellas una mujer

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos movilizó a las corporaciones de seguridad e investigación la tarde de este miércoles, tras reportarse disparos en las inmediaciones de la Colonia Toledo Corro, en el puerto.

El hecho se registró alrededor de las 15:15 horas justo en el cruce de las calles México 68 y Pérez Arce.

En el lugar, sujetos armados a bordo de motocicletas interceptaron a los ocupantes de un automóvil sedán de la marca Mitsubishi y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

De manera preliminar, se reporta un saldo de cuatro personas lesionadas: tres hombres y una mujer que viajaban a bordo de la unidad atacada; casquillos de pistola 9 milímetros quedaron regados a lo largo de una cuadra sobre la Pérez Arce.

Los cuatro heridos fueron atendidos y trasladados por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital para su atención médica.

Uno de los heridos declaró que son originarios del estado de Michoacán.