Ataque armado en La Foresta, Mazatlán, deja a un hombre herido de bala

MAZATLÁN. _ Un hombre fue hospitalizado en estado grave luego de resultar herido de bala durante un ataque armado registrado durante la madrugada de este martes en el fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán.

La víctima fue identificada como Ernesto “N”, de 28 años de edad, quien presentó una herida de bala en el tórax y fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte, el hecho fue notificado a las autoridades alrededor de las 03:45 horas, en el cruce de la calle Ébanos y avenida del Sol, en el mencionado asentamiento.

Una detonación de arma de fuego alertó a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades tras observar a un hombre tendido sobre la vialidad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron a la víctima con una herida de bala en el tórax, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

La zona fue acordonada y resguardada por los agentes municipales mientras se esperaba la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes para integrar la investigación.