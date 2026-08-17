$!Ataque armado en La Yarda Mazatlán deja un hombre muerto; era dueño de negocio de aguacates

MAZATLÁN. _ Un nuevo ataque armado registrado al interior de la Yarda Mazatlán dejó un hombre sin vida.
Las ráfagas de disparos se registraron a las 08:30 horas en uno de los puestos de La Yarda Mazatlán, ubicada sobre la carretera Internacional al Norte, en el Ejido El Venadillo.
Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta ingresaron al Mercado de Abastos y dispararon contra un hombre que se encontraba en uno de los locales.
La víctima fue identificada en el lugar de los hechos como Juan Ramón “N”, de 45 años, propietario de un negocio de venta de aguacate.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre baleado, pero al valorarlo ya no presentó signos vitales. La zona fue acordonada por policías municipales, quienes reportaron el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que este es el segundo ataque armado al interior de la Yarda en lo que va de 2026.
El 10 de mayo del presente año, dos hombres también fueron acribillados en la zona de contenedores de basura ubicada al interior de la Yarda. Uno quedó sin vida en el lugar y el segundo murió en el Hospital General, a donde fue trasladado tras el ataque.