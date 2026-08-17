$!Ataque armado en La Yarda Mazatlán deja un hombre muerto; era dueño de negocio de aguacates

MAZATLÁN. _ Un nuevo ataque armado registrado al interior de la Yarda Mazatlán dejó un hombre sin vida.

Las ráfagas de disparos se registraron a las 08:30 horas en uno de los puestos de La Yarda Mazatlán, ubicada sobre la carretera Internacional al Norte, en el Ejido El Venadillo.

Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta ingresaron al Mercado de Abastos y dispararon contra un hombre que se encontraba en uno de los locales.