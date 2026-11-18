MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido de bala tras un ataque armado registrado al mediodía de este miércoles 18 de noviembre en la zona turística de Cerritos, en Mazatlán.

El reporte inicial alertaba sobre dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en la avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, casi esquina con la avenida Ernesto Coppel Campaña; sin embargo, minutos después se confirmó que solo uno de los hombres presentaba heridas de bala.

La agresión fue reportada alrededor de las 12:00 horas, lo que movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hacia el sector.

De acuerdo con los primeros informes, los hombres se encontraban sobre dicha vialidad cuando fueron atacados a balazos. Tras la agresión, ambos se retiraron del lugar por sus propios medios a bordo de una camioneta Chevrolet Montana tipo pick up, con rótulos de una empresa dedicada a la venta de concreto.

Los dos hombres llegaron a un hospital ubicado sobre la avenida Sábalo-Cerritos, donde uno de ellos ingresó para recibir atención médica por las heridas de bala. Posteriormente, se informó que sería trasladado a otro centro hospitalario.

Al nosocomio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, quienes mantienen resguardada la zona.

La camioneta en la que llegaron los hombres también quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre herido ni mayores detalles sobre los responsables o las circunstancias en que ocurrió el ataque.

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