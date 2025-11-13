$!Ataque armado en Las Cucas deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo dejó un hombre sin vida y otro lesionado en la colonia Las Cucas, al norte de la capital sinaloense, la tarde de este jueves.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, dos hombres aún sin identificar, circulaban a bordo de un Toyota Corolla color gris plata de modelo reciente cuando fueron agredidos a tiros. La emergencia fue reportada alrededor de las 15:00 horas en inmediaciones de la colonia Lombardo Toledano y Las Cucas, sobre la avenida Álvaro Obregón, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad.
Información preliminar indica que el automóvil era perseguido a balazos por otro vehículo de características no precisadas y, durante la huida, el conductor perdió el control e impactó de frente contra una camioneta roja con caja refrigerada.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio y confirmaron que uno de los hombres presentaba signos vitales, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La zona quedó resguardada con cinta de precaución para que personal pericial e investigadores iniciaran el procesamiento del área y las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen labores para esclarecer la agresión y ubicar a los responsables.