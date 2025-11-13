$!Ataque armado en Las Cucas deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo dejó un hombre sin vida y otro lesionado en la colonia Las Cucas, al norte de la capital sinaloense, la tarde de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, dos hombres aún sin identificar, circulaban a bordo de un Toyota Corolla color gris plata de modelo reciente cuando fueron agredidos a tiros. La emergencia fue reportada alrededor de las 15:00 horas en inmediaciones de la colonia Lombardo Toledano y Las Cucas, sobre la avenida Álvaro Obregón, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad.