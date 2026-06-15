$!Ataque armado en Los Huertos deja un repartidor sin vida y otro herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven repartidor de comida perdió la vida y su hermano resultó lesionado tras ser atacados con armas de fuego durante los primeros minutos de este lunes en el fraccionamiento Los Huertos.
De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, las víctimas circulaban en una motocicleta cuando personas armadas iniciaron una persecución en su contra, disparándoles en repetidas ocasiones.
Al ser alcanzados por los proyectiles, ambos perdieron el control de la unidad y cayeron sobre la vialidad frente a un expendio de cerveza, ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con el bulevar De la Pradera, donde uno de ellos falleció.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal resguardaron la zona tras recibir el reporte.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso de Óscar y brindaron primeros auxilios a su hermano, Joel Nicolás, de 30 años de edad, quien fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.
Se informó de manera extraoficial que ambos eran hermanos y laboraban en una pizzería del sector. Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.