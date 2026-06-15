$!Ataque armado en Los Huertos deja un repartidor sin vida y otro herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven repartidor de comida perdió la vida y su hermano resultó lesionado tras ser atacados con armas de fuego durante los primeros minutos de este lunes en el fraccionamiento Los Huertos.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, las víctimas circulaban en una motocicleta cuando personas armadas iniciaron una persecución en su contra, disparándoles en repetidas ocasiones.

Al ser alcanzados por los proyectiles, ambos perdieron el control de la unidad y cayeron sobre la vialidad frente a un expendio de cerveza, ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con el bulevar De la Pradera, donde uno de ellos falleció.