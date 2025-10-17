$!Ataque armado en Mazatlán deja muerto a empresario frente a su taller

MAZATLÁN. _ Un hombre de 68 años fue privado de la vida la mañana de este viernes al ser atacado a balazos cuando llegaba a bordo de su vehículo a un taller mecánico, ubicado sobre la avenida Las Torres, en el sector conocido como corredor de abastos.

El hecho fue reportado a las 10:45 horas. La víctima fue identificada en el lugar por familiares como Fernando “N”. Trascendió que la víctima es un empresario socio de una línea de autobuses.