$!Ataque armado en Mazatlán deja muerto a empresario frente a su taller

MAZATLÁN. _ Un hombre de 68 años fue privado de la vida la mañana de este viernes al ser atacado a balazos cuando llegaba a bordo de su vehículo a un taller mecánico, ubicado sobre la avenida Las Torres, en el sector conocido como corredor de abastos.
El hecho fue reportado a las 10:45 horas. La víctima fue identificada en el lugar por familiares como Fernando “N”. Trascendió que la víctima es un empresario socio de una línea de autobuses.
De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el hombre acudía diariamente al taller, de su propiedad, para alimentar a sus mascotas. Al momento de su arribo, fue interceptado por dos sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.
En un intento por escapar, la víctima aceleró de reversa, pero el vehículo terminó impactado contra el camellón central. A pesar de las heridas, descendió del automóvil, caminó algunos pasos y cayó sobre el pavimento.
Policías municipales acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal pericial acudió para realizar las diligencias correspondientes.