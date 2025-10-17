Seguridad
|
Homicidios

Ataque armado en Mazatlán deja muerto a empresario frente a su taller

Un empresario de 68 años fue atacado a tiros cuando llegaba a su taller en el sector Abastos. La víctima intentó huir, pero colapsó tras impactar su vehículo y quedar gravemente herido
Noroeste Redacción
17/10/2025 12:41
17/10/2025 12:41
17/10/2025 12:41

MAZATLÁN. _ Un hombre de 68 años fue privado de la vida la mañana de este viernes al ser atacado a balazos cuando llegaba a bordo de su vehículo a un taller mecánico, ubicado sobre la avenida Las Torres, en el sector conocido como corredor de abastos.

El hecho fue reportado a las 10:45 horas. La víctima fue identificada en el lugar por familiares como Fernando “N”. Trascendió que la víctima es un empresario socio de una línea de autobuses.

$!Ataque armado en Mazatlán deja muerto a empresario frente a su taller

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el hombre acudía diariamente al taller, de su propiedad, para alimentar a sus mascotas. Al momento de su arribo, fue interceptado por dos sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

$!Ataque armado en Mazatlán deja muerto a empresario frente a su taller

En un intento por escapar, la víctima aceleró de reversa, pero el vehículo terminó impactado contra el camellón central. A pesar de las heridas, descendió del automóvil, caminó algunos pasos y cayó sobre el pavimento.

Policías municipales acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal pericial acudió para realizar las diligencias correspondientes.

#Seguridad
#Mazatlán
#Homicidios
