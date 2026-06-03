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Violencia

Ataque armado en Mazatlán deja un hombre sin vida

Rubén, de 58 años, fue trasladado por sus familiares a un hospital después de la agresión ocurrida este miércoles en la colonia Mazatlán II, pero llegó sin signos vitales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/06/2026 23:25
03/06/2026 23:25

MAZATLÁN._ Un hombre murió afuera de un hospital a donde fue trasladado por familiares tras un ataque armado registrado la noche de este miércoles en la colonia Mazatlán II.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 22:00 horas en la calle Puerto Ángel.

Testigos señalaron que dos hombres en motocicleta llegaron y dispararon contra la víctima, quien se encontraba conviviendo en la banqueta de su domicilio.

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Luego de la agresión, sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular hasta un hospital, donde no alcanzó a ser ingresado ya que llegó sin signos vitales.

Policías municipales, de la SSPC y efectivos del Ejército acordonaron la zona del hospital hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Rubén “N”, de 58 años y vecino de dicha colonia.

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