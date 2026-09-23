$!Ataque armado en Mazatlán deja un muerto y un herido en la Colonia Flores Magón

MAZATLÁN. _ Un hombre murió y un trabajador de una empresa refresquera resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán.
La víctima mortal fue identificada como Jorge, de aproximadamente 35 años, quien se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, entre la avenida Tulipán y la calle Gladiolas, cuando fue atacado a balazos.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, cuando hombres armados abrieron fuego contra Jorge. Debido a las heridas provocadas por los impactos de bala, quedó sin vida en el lugar.
Durante el ataque, un trabajador de una empresa refresquera que llegaba a un abarrote contiguo al lugar del ataque, apenas descendía de su auto de trabajo, cuando fue alcanzado por una bala perdida y al alejarse los atacantes logró trasladarse en su auto hasta una clínica cercana.
El trabajador identificado como Juan “N”, de 52 años, presentó una lesión en la espalda.
Al momento el estado de salud del trabajador se reporta como estable.
Tras el reporte del ataque, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Municipal de Mazatlán acudieron al sitio y delimitaron la zona.
Personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y establecer cómo ocurrió el ataque.