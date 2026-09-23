$!Ataque armado en Mazatlán deja un muerto y un herido en la Colonia Flores Magón

MAZATLÁN. _ Un hombre murió y un trabajador de una empresa refresquera resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán.

La víctima mortal fue identificada como Jorge, de aproximadamente 35 años, quien se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, entre la avenida Tulipán y la calle Gladiolas, cuando fue atacado a balazos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, cuando hombres armados abrieron fuego contra Jorge. Debido a las heridas provocadas por los impactos de bala, quedó sin vida en el lugar.