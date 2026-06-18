Seguridad
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Violencia armada

Ataque armado en Mazatlán: mujer muere y otra resulta gravemente herida en la colonia Lázaro Cárdenas

Sujetos armados abrieron fuego de carro a carro en contra de las víctimas que circulaban en un vehículo Nissan Versa gris
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/06/2026 10:10
18/06/2026 10:10

MAZATLÁN. _ Una mujer murió y otra resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves 18 de junio en Mazatlán.

El hecho ocurrió sobre la avenida Miguel Alemán, en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, las dos víctimas se encontraban a bordo de un automóvil Nissan Versa, color gris, cuando personas armadas las interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.

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Tras el ataque, una mujer de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida casi de manera instantánea, quedando su cuerpo en el asiento del conductor del vehículo. La otra tripulante sufrió heridas de consideración y fue trasladada de emergencia a un hospital local para recibir atención médica.

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Personal pericial acudió al sitio para iniciar con el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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