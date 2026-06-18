$!Ataque armado en Mazatlán: mujer muere y otra resulta gravemente herida en la colonia Lázaro Cárdenas

MAZATLÁN. _ Una mujer murió y otra resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves 18 de junio en Mazatlán.

El hecho ocurrió sobre la avenida Miguel Alemán, en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, las dos víctimas se encontraban a bordo de un automóvil Nissan Versa, color gris, cuando personas armadas las interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.