$!Ataque armado en Navolato: asesinan a menor de 15 años y hieren a un hombre

NAVOLATO. _ Un joven de 15 años fue asesinado y un hombre resultó herido tras un ataque a balazos registrado la madrugada de este miércoles en la sindicatura de Villa Ángel Flores “La Palma”, municipio de Navolato.
El atentado ocurrió poco antes de las 2:00 horas en una llantera situada en el área de estacionamiento de una gasolinera en la comunidad de La Platanera. De acuerdo con los reportes, sujetos armados a bordo de dos motocicletas abrieron fuego con rifles de asalto contra las víctimas y luego huyeron.
En el sitio perdió la vida Jesús Adrián, de 15 años y vecino de la comunidad, quien laboraba en el establecimiento y recibió múltiples impactos de bala. Entre sus pertenencias se le encontró un radio portátil de comunicación.
En el mismo hecho resultó lesionado Álvaro, de 39 años, quien sufrió una herida en la mano derecha y fue trasladado en un vehículo particular a un hospital.
Elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, acudieron al lugar y confirmaron el homicidio. La zona quedó asegurada mientras personal pericial levantaba indicios. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.