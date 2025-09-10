$!Ataque armado en Navolato: asesinan a menor de 15 años y hieren a un hombre

NAVOLATO. _ Un joven de 15 años fue asesinado y un hombre resultó herido tras un ataque a balazos registrado la madrugada de este miércoles en la sindicatura de Villa Ángel Flores “La Palma”, municipio de Navolato.

El atentado ocurrió poco antes de las 2:00 horas en una llantera situada en el área de estacionamiento de una gasolinera en la comunidad de La Platanera. De acuerdo con los reportes, sujetos armados a bordo de dos motocicletas abrieron fuego con rifles de asalto contra las víctimas y luego huyeron.