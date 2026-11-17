Un ataque a balazos en una carreta de esquites sobre el bulevar Agricultores, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre muerto y una mujer, la dependiente del puesto, gravemente herida.

Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle Alsine, aproximadamente a las 18:15 horas de este 17 de noviembre, a la altura de la colonia Vista Hermosa.

La mujer encargada del puesto fue identificada como Sara “N”, de 52 años de edad, que fue llevada por una ambulancia de Cruz Roja Mexicana en condición grave.