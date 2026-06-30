$!Ataque armado en Real del Valle, Mazatlán; disparan contra ocupantes de un automóvil

MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra los ocupantes de un automóvil estacionado movilizó a corporaciones de seguridad la tarde de este martes en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.
El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 13:00 horas, en la avenida De la Santa Fe, entre las avenidas Real del Valle y De la Piedad, a la altura del coto 13.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los ocupantes de un automóvil Chevrolet Onix se encontraban estacionados cuando fueron atacados a balazos por personas que viajaban en otro vehículo en movimiento.
Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio, mientras que las víctimas, de quienes de manera preliminar se indicó que podrían ser dos o tres personas, descendieron de la unidad y se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que se desconoce si alguno resultó lesionado.
El Chevrolet Onix quedó abandonado con daños provocados por los impactos de bala en los cristales laterales y el medallón.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, acordonaron el área y resguardaron la escena hasta la llegada de peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.