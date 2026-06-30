$!Ataque armado en Real del Valle, Mazatlán; disparan contra ocupantes de un automóvil

MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra los ocupantes de un automóvil estacionado movilizó a corporaciones de seguridad la tarde de este martes en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.

El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 13:00 horas, en la avenida De la Santa Fe, entre las avenidas Real del Valle y De la Piedad, a la altura del coto 13.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los ocupantes de un automóvil Chevrolet Onix se encontraban estacionados cuando fueron atacados a balazos por personas que viajaban en otro vehículo en movimiento.