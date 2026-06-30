Seguridad
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Violencia

Ataque armado en Real del Valle, Mazatlán; disparan contra ocupantes de un automóvil

El vehículo quedó abandonado con daños por impactos de bala. Los responsables huyeron, mientras que las víctimas descendieron de la unidad y se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/06/2026 14:58
30/06/2026 14:58

MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra los ocupantes de un automóvil estacionado movilizó a corporaciones de seguridad la tarde de este martes en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.

El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 13:00 horas, en la avenida De la Santa Fe, entre las avenidas Real del Valle y De la Piedad, a la altura del coto 13.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los ocupantes de un automóvil Chevrolet Onix se encontraban estacionados cuando fueron atacados a balazos por personas que viajaban en otro vehículo en movimiento.

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Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio, mientras que las víctimas, de quienes de manera preliminar se indicó que podrían ser dos o tres personas, descendieron de la unidad y se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que se desconoce si alguno resultó lesionado.

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El Chevrolet Onix quedó abandonado con daños provocados por los impactos de bala en los cristales laterales y el medallón.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, acordonaron el área y resguardaron la escena hasta la llegada de peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

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