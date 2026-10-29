Seguridad
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Violencia armada

Ataque armado en restaurante de Mazatlán deja un muerto y un herido grave

La víctima mortal fue identificada como Juan Pablo “N”, mientras que el herido fue identificado como Daniel “N”. Ambos fueron atacados dentro del establecimiento ubicado en la avenida José Luis “Peche” Rice
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/10/2026 12:40
29/10/2026 12:40

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Juan Pablo “N”, de 34 años, murió y otro resultó gravemente herido durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves 29 de octubre en un restaurante ubicado sobre la avenida José Luis “Peche” Rice, en Mazatlán.

El hombre que resultó herido de bala fue identificado como Daniel “N”, de 33 años, quien tras recibir heridas de bala, fue trasladado a un hospital por elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán para recibir atención médica.

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De acuerdo con la información recabada, ambos se encontraban al interior del establecimiento, ubicado en la zona de Marina Mazatlán, al norte de la ciudad, sobre una de las vialidades con mayor crecimiento urbano y comercial del puerto.

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Hasta el momento no se ha establecido si ambos eran clientes del establecimiento.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio, mientras que efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el perímetro para permitir las diligencias correspondientes.

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