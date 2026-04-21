$!Ataque armado en taller de la colonia San Rafael deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este martes 21 de abril en un taller mecánico de la colonia San Rafael, al poniente de Culiacán, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido. El hecho fue reportado alrededor de las 11:40 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Lázaro de Cebreros, esquina con Diego Hurtado de Mendoza. De acuerdo con los primeros informes, en el sitio se encontraban Gilberto, de 51 años, y Aarón, de 29, ambos vecinos del sector.

Se informó que Gilberto había acudido al taller debido a que su vehículo presentaba fallas mecánicas y buscaba que Aarón, quien trabaja en el negocio, se lo reparara. Sin embargo, en ese momento varios civiles armados descendieron de una unidad motriz y les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Tras la agresión, Gilberto quedó gravemente herido dentro del taller y murió en el lugar, mientras que Aarón resultó lesionado y fue auxiliado por cuerpos de emergencia.

Posteriormente, el herido fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. Elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano acudieron al sitio luego del reporte de detonaciones y confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales.