$!Ataque armado en taller mecánico de Culiacán moviliza a cuerpos de seguridad

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra un taller automotriz ubicado en la salida norte de la ciudad provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la mañana de este viernes. El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 09:00 horas, ocurrió a pocos metros del acceso del Residencial Altamira, sobre la Carretera Internacional México 15.

Tras los reportes de fuertes detonaciones al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio. Aunque las alertas iniciales señalaban la posible presencia de personas fallecidas o heridas, las autoridades confirmaron tras una inspección que no se localizaron víctimas en el inmueble ni en los alrededores.

En el lugar de los hechos se detectaron daños materiales de consideración. Una camioneta tipo Van de color blanco presentaba al menos cuatro impactos de proyectil, mientras que otros cuatro vehículos estacionados en la zona también resultaron afectados. Asimismo, el arco de entrada al complejo residencial mostró señales de disparos.

Como medida de seguridad, los agentes resguardaron el área y restringieron el paso vehicular sobre la calzada del Ecuador, acceso principal al residencial.

Personal de auxilio médico también hizo presencia en la zona; sin embargo, al descartar la existencia de lesionados, procedieron a retirarse. Hasta el momento, los centros hospitalarios de la capital no cuentan con registros de personas ingresadas por heridas de arma de fuego relacionadas con este evento.