Ataque armado en taller mecánico deja dos muertos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este viernes dejó como saldo dos personas sin vida en la Colonia Salvador Allende, en Mazatlán.

La agresión ocurrió alrededor de las 18:00 horas en un taller mecánico ubicado sobre la Calle Venustiano Carranza, entre Lázaro Cárdenas y Deportistas.

Versiones en el lugar indican que un grupo armado a bordo de motocicletas llegaron hasta el taller y comenzaron a disparar contra dos hombres que se encontraban ahí, para después escapar sin ser detenidos por las autoridades.

A la zona de ataque llegaron elementos federales del Ejército, Marina, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policía municipales.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y socorristas de Cruz Roja llegaron para auxiliar a las víctimas, de las cuales una había muerto en el lugar y otra resultó herida.

El lesionado, identificado como José Rolando “N”, de 26 años, fue trasladado a un hospital, donde se reportó su fallecimiento más tarde.