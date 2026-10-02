Ataque armado en taller mecánico deja un muerto y un herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este viernes dejó como saldo una persona sin vida y otra herida en la Colonia Salvador Allende, en Mazatlán.

La agresión ocurrió alrededor de las 18:00 horas en un taller mecánico ubicado sobre la Calle Venustiano Carranza, entre Lázaro Cárdenas y Deportistas.

Versiones en el lugar indican que hombres armados a bordo de motocicletas llegaron hasta el taller y comenzaron a disparar contra dos hombres que se encontraban ahí, para después escapar sin ser detenidos por las autoridades.

A la zona de ataque llegaron elementos federales del Ejército, Marina, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policía municipales.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y socorristas de Cruz Roja llegaron para auxiliar a las víctimas, las cuales no han sido identificadas.

Los primeros estabilizaron a un herido, mientras que los socorristas declararon sin signos vitales a la otra persona.