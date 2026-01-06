$!Ataque armado en taquería deja a dos personas sin vida, en Culiacán

Dos personas fueron privadas de la vida la tarde de este martes 6 de enero, tras un ataque armado registrado en una taquería ubicada en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 13:15 horas, sobre la avenida Nicolás Bravo, en el cruce con la calle Río Mocorito, a unas calles de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).