$!Ataque armado en taquería deja a dos personas sin vida, en Culiacán

Dos personas fueron privadas de la vida la tarde de este martes 6 de enero, tras un ataque armado registrado en una taquería ubicada en la colonia Guadalupe, en Culiacán.
Los hechos se reportaron alrededor de las 13:15 horas, sobre la avenida Nicolás Bravo, en el cruce con la calle Río Mocorito, a unas calles de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con los primeros informes, se habría registrado una breve persecución que terminó en el establecimiento, donde las dos víctimas intentaron resguardarse y fueron atacadas al interior del baño.
Una de las víctimas fue identificada como Jaziel “N”, de 43 años de edad, mientras que la segunda persona no ha sido identificada.
En el lugar se desplegó una fuerte movilización del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal. Minutos después arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.