$!Ataque armado en un billar de la colonia Urías deja un muerto y un herido en Mazatlán

Un ataque con ráfagas de arma de fuego contra la fachada de un billar dejó a un hombre sin vida en el lugar y un herido que fue trasladado de urgencia a un hospital.

El ataque armado se registró a las 20:20 horas, en un billar ubicado a un costado de la carretera Internacional, a escasos 100 metros de la plazuela de la colonia Urías donde se encuentra también una caseta de la policía Municipal.

Versiones en el lugar señalan que hombres armados con amas de alto poder descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra la fachada de un billar, luego del ataque los perpetradores abordaron nuevamente su vehículo y se retiraron del lugar.