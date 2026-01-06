$!Ataque armado en un billar de la colonia Urías deja un muerto y un herido en Mazatlán

Un ataque con ráfagas de arma de fuego contra la fachada de un billar dejó a un hombre sin vida en el lugar y un herido que fue trasladado de urgencia a un hospital.
El ataque armado se registró a las 20:20 horas, en un billar ubicado a un costado de la carretera Internacional, a escasos 100 metros de la plazuela de la colonia Urías donde se encuentra también una caseta de la policía Municipal.
Versiones en el lugar señalan que hombres armados con amas de alto poder descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra la fachada de un billar, luego del ataque los perpetradores abordaron nuevamente su vehículo y se retiraron del lugar.
Al lugar llegaron Policías Municipales como primeros respondientes y al ingresar al billar encontraron a dos hombres jóvenes con heridas de bala, de inmediato y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja, para que fueran atendidos de sus heridas.
Socorristas de Cruz Roja valoraron a las víctimas del ataque y uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo herido fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia a una clínica privada.
El occiso fue identificado por sus familiares como Jonathan “N”, de 26 años de edad y el Herido fue identificado como Héctor “N”, de 30 años, ambos con domicilio en la colonia Díaz Ordaz.