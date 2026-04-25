$!Ataque armado en un taller deja tres heridos en Mazatlán

El ataque fue reportado a las autoridades a las 16:10 horas, indicando un taller de refrigeración automotriz ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la calle Guaymas de la colonia Jaripillo.

MAZATLÁN._ Tres hombre fueron trasladados a un hospital tras una agresión con disparos de arma de fuego registrada en un taller de servicio para aire acondicionado automotriz.

Según versiones en el lugar, hombres armados llegaron al lugar con intención de cometer un asalto y al encontrar resistencia comenzaron a dispararles, hacia las extremidades inferiores, logrando herir a tres personas, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por Policías Municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.

Los heridos se identificaron como Paul Enrique “N”, 44 años quien presentó tres impactos de arma de fuego en una pierna, Jesús Alfredo “N”, de 41 años, con una esquirla en el pie derecho y Adolfo Montoya “N”, de 42 años, que ingresó al hospital con 2 impactos de arma de fuego en la pierna derecha

La jornada violenta del viernes

Estos hechos suceden a menos de un día de que Mazatlán vivió una jornada violencia ayer viernes con un saldo de tres personas muertas y un herido a balazos.

La jornada inició al medio día con la localización del cuerpo de un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia, en un camino de terracería de la colonia La Sirena.

Luego se reportó un ataque a balazos en una llantera ubicada en la esquina de la avenida Múnich y la calle Chico Michel de la colonia Luis Echeverría.

Dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta y uno de ellos descendió y disparó en varias ocasiones sobre el llantero identificado como Cruz Ángel “N”, causándole heridas en un brazo y una pierna; Socorristas de Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Luego, el segundo ataque a balazos se registró en un taller para reparación de motos ubicado sobre la avenida Mutualismo y la calle Miguel Hidalgo de la colonia Lomas del Ébano.

De acuerdo a testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas llegaron a lugar y dispararon contra uno de los mecánicos que reparaba una motocicleta sobre la banqueta y otro de los armados ingresó al taller y acribilló a otro trabajador que se encontraba atrás del mostrador.

Ambos, al parecer hermanos, fallecieron en el lugar.

Los fallecidos fueron identificados en el lugar como Irvin Ernesto y Jesús “N”, de 20 y 23 años, respectivamente.