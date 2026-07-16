$!Ataque armado en Urbivilla del Prado deja a un hombre gravemente herido, al norte de Culiacán

Un hombre a bordo de un vehículo fue atacado a balazos y resultó gravemente herido durante la tarde de este jueves, entre las calles de Urbivilla del Prado, al norte de Culiacán.
Los hechos ocurrieron sobre la Calle Girasoles, casi al llegar al Bulevar Paseo del Roble, aproximadamente a las 14:00 horas de este 16 de julio.
La víctima fue trasladada a un centro de salud por paramédicos, mientras que en la escena quedó abandonado un vehículo Nissan Versa blanco, encendido y con manchas de sangre en la puerta del conductor.
Hasta el momento las autoridades no han revelado datos sobre la víctima, quien de forma preliminar se dio a conocer que es un varón y cuyo estado de salud es grave.
Debajo del automóvil fueron asegurados algunos indicios, como los rastros de sangre y casquillos percutidos.
El perímetro fue delimitado por elementos del Ejército Mexicano, mientras policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado desplegaron las diligencias correspondientes.