$!Ataque armado en Urbivilla del Prado deja a un hombre gravemente herido, al norte de Culiacán

Un hombre a bordo de un vehículo fue atacado a balazos y resultó gravemente herido durante la tarde de este jueves, entre las calles de Urbivilla del Prado, al norte de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la Calle Girasoles, casi al llegar al Bulevar Paseo del Roble, aproximadamente a las 14:00 horas de este 16 de julio.