$!Ataque armado en Villa Juárez, Navolato, deja tres casas baleadas y un perro muerto

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas en la colonia Tierra y Libertad, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre disparos dirigidos contra tres domicilios ubicados sobre la calle Manuel Palafox.

Un ataque armado dejó como saldo tres viviendas dañadas, un vehículo con impactos de bala y un perro sin vida, la tarde de este martes 6 de enero en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y confirmaron que los inmuebles presentaban múltiples impactos de arma de fuego, además de un automóvil dañado y un animal que perdió la vida a consecuencia del ataque.

La zona fue asegurada mientras se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes investigadores y peritos realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, fuerzas militares y corporaciones policiales implementaron un operativo en diversos puntos de la sindicatura, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas relacionadas con la agresión.