$!Ataque armado en Villa Unión deja un hombre muerto y una mujer herida en una estética

MAZATLÁN. _ Un ataque armado en la colonia Toledo Corro, en Villa Unión, dejó a un hombre sin vida y a una mujer herida al interior de una estética.
La agresión fue reportada a las autoridades a las 12:15 horas, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, en la colonia Toledo Corro, de Villa Unión.
De acuerdo con versiones de testigos, hombres armados ingresaron al inmueble, donde se ofrecían servicios de estética, y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar. Tras la agresión, los atacantes huyeron sin ser detenidos.
Policías municipales arribaron al sitio y, al encontrar a las dos personas con heridas de bala, solicitaron el apoyo de una ambulancia para brindarles atención médica.
Minutos después, paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión valoraron a las víctimas y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La mujer, quien resultó herida, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
La zona del ataque fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.