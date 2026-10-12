Seguridad
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Violencia imparable

Ataque armado en Villa Unión deja un hombre muerto y una mujer herida en una estética

Hombres armados ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Toledo Corro y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/10/2026 14:11
12/10/2026 14:11

MAZATLÁN. _ Un ataque armado en la colonia Toledo Corro, en Villa Unión, dejó a un hombre sin vida y a una mujer herida al interior de una estética.

La agresión fue reportada a las autoridades a las 12:15 horas, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, en la colonia Toledo Corro, de Villa Unión.

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De acuerdo con versiones de testigos, hombres armados ingresaron al inmueble, donde se ofrecían servicios de estética, y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar. Tras la agresión, los atacantes huyeron sin ser detenidos.

Policías municipales arribaron al sitio y, al encontrar a las dos personas con heridas de bala, solicitaron el apoyo de una ambulancia para brindarles atención médica.

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Minutos después, paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión valoraron a las víctimas y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La mujer, quien resultó herida, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

La zona del ataque fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

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