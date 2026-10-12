$!Ataque armado en Villa Unión deja un hombre muerto y una mujer herida en una estética

MAZATLÁN. _ Un ataque armado en la colonia Toledo Corro, en Villa Unión, dejó a un hombre sin vida y a una mujer herida al interior de una estética.

La agresión fue reportada a las autoridades a las 12:15 horas, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, en la colonia Toledo Corro, de Villa Unión.