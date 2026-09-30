$!Ataque armado en Villa Unión deja un muerto y un herido dentro del antiguo mercadito

MAZATLÁN. _ Al menos una persona murió y otra resultó herida tras un ataque armado registrado la tarde de este miércoles al interior del antiguo mercadito de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 13:00 horas en el inmueble ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Margarita Maza de Juárez, en la colonia Margarita Maza de Juárez, en la sindicatura de Villa Unión.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron atacadas a balazos al interior del inmueble. Ambas víctimas permanecen sin identificar; se trata de un joven de aproximadamente 25 años, quien quedó sin vida en uno de los pasillos del lugar, y un hombre de alrededor de 45 años, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.