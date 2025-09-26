$!Ataque armado en Villa Universidad deja un hombre muerto y una mujer herida en Culiacán

CULAICÁN. _ Un ataque armado ocurrido minutos antes del mediodía de este viernes 26 de septiembre en la zona de Villa Universidad dejó como saldo a un hombre privado de la vida y a una mujer gravemente lesionada.

La agresión se dirigió contra los ocupantes de un vehículo Toyota de color blanco. Tras escucharse múltiples detonaciones, diversas corporaciones de seguridad y equipos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación.

Al interior del automóvil, que presentaba numerosos impactos de bala, fue localizado el cuerpo del hombre que perdió la vida en el lugar.