$!Ataque armado en vivienda de la CNOP deja un muerto y dos mujeres heridas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos dentro de un domicilio de la colonia CNOP, en el sur de Culiacán, dejó como saldo un hombre sin vida y dos mujeres heridas.
Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Mina del Realito, intersecciones con José López Portillo y 22 de Diciembre.
Según informes, cerca de las 17:30 horas se reportaron disparos de arma de fuego en el sector y, al movilizarse, autoridades encontraron a una mujer pidiendo auxilio.
Una vez atendida esta persona, se adentraron en el inmueble, donde localizaron a otra mujer herida y a un hombre asesinado.
Minutos después, una de las mujeres se trasladó por sus propios medios a un centro de salud, mientras que la otra fue asistida por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.
Al sitio llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía de Investigación y personal del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias pertinentes.
Además, el Ejército Mexicano acordonó el área y resguardó la escena del crimen.