$!Ataque armado en vivienda de la CNOP deja un muerto y dos mujeres heridas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos dentro de un domicilio de la colonia CNOP, en el sur de Culiacán, dejó como saldo un hombre sin vida y dos mujeres heridas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Mina del Realito, intersecciones con José López Portillo y 22 de Diciembre.

Según informes, cerca de las 17:30 horas se reportaron disparos de arma de fuego en el sector y, al movilizarse, autoridades encontraron a una mujer pidiendo auxilio.

Una vez atendida esta persona, se adentraron en el inmueble, donde localizaron a otra mujer herida y a un hombre asesinado.