$!Ataque armado sobre avenida Manuel Clouthier deja tres heridos, en Culiacán

Un ataque armado registrado este lunes sobre la avenida Manuel Clouthier dejó como saldo a tres personas jóvenes heridas, en Culiacán.
Los hechos se confirmaron tras un reporte de disparos emitido a las autoridades alrededor de las 17:45 horas de este 5 de octubre.
Las personas heridas fueron localizadas en dos puntos diferentes: un par de ellas sobre la calle Puerto de Ensenada junto a un campo de béisbol, y el otro en una tienda de accesorios automotrices por la calle Constituyentes.
Hasta el momento no han sido identificadas ninguna de las tres lesionadas.
Uno de los encontrados junto a la cancha de beisbol presentan lesiones en ambas manos, y la otra persona en el hombro derecho.
Hasta las 18:40 horas, casi una hora de los hechos, los afectados no han sido trasladados hacia hospitales de Culiacán y permanecen resguardados por militares en la vía pública, luego de recibir primeros auxilios.