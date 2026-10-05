$!Ataque armado sobre avenida Manuel Clouthier deja tres heridos, en Culiacán

Un ataque armado registrado este lunes sobre la avenida Manuel Clouthier dejó como saldo a tres personas jóvenes heridas, en Culiacán.

Los hechos se confirmaron tras un reporte de disparos emitido a las autoridades alrededor de las 17:45 horas de este 5 de octubre.

Las personas heridas fueron localizadas en dos puntos diferentes: un par de ellas sobre la calle Puerto de Ensenada junto a un campo de béisbol, y el otro en una tienda de accesorios automotrices por la calle Constituyentes.