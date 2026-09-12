$!Ataque armado y persecución deja una mujer muerta sobre el bulevar José Limón en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución a balazos culminó con la muerte de una mujer durante la tarde de este sábado en la zona norte de la capital sinaloense. Los hechos se desencadenaron sobre el Bulevar José Limón, en las inmediaciones del distribuidor vial cercano al Infonavit Humaya.

En ese punto, hombres fuertemente armados persiguieron una camioneta roja mientras realizaban múltiples detonaciones con fusiles de alto poder. En medio de la agresión, la unidad perdió el control, brincó el camellón central y terminó colisionando de frente contra la estructura metálica del puente, quedando el vehículo varado sobre el carril que conduce de norte a sur.

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplazaron como primeros respondientes y, al percatarse de que había una víctima herida en el interior de la camioneta, solicitaron auxilio médico. No obstante, al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.