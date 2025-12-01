$!Ataque con armas largas en Campo El Diez deja un hombre sin vida cerca de zona escolar

Un hombre de 52 años, identificado como Samuel, fue privado de la vida por disparos de arma de fuego de grueso calibre la tarde de este lunes, en la sindicatura de Campo El Diez, al sur de Culiacán. El ataque se registró en una zona habitacional, a pocos metros de una escuela primaria que se encontraba en clases al momento del ataque.

El reporte del suceso se recibió en el número de emergencias 911 alrededor de las 15:30 horas. De acuerdo con la información recabada, la víctima se encontraba en un domicilio situado frente a un canal de riego, cerca de la carretera Culiacán-Eldorado.