$!Ataque con armas largas en Campo El Diez deja un hombre sin vida cerca de zona escolar

Un hombre de 52 años, identificado como Samuel, fue privado de la vida por disparos de arma de fuego de grueso calibre la tarde de este lunes, en la sindicatura de Campo El Diez, al sur de Culiacán. El ataque se registró en una zona habitacional, a pocos metros de una escuela primaria que se encontraba en clases al momento del ataque.
El reporte del suceso se recibió en el número de emergencias 911 alrededor de las 15:30 horas. De acuerdo con la información recabada, la víctima se encontraba en un domicilio situado frente a un canal de riego, cerca de la carretera Culiacán-Eldorado.
El cuerpo de Samuel quedó recostado boca arriba sobre una maceta, presentando múltiples heridas de bala. La identidad fue confirmada por sus familiares en el lugar de los hechos.
Testigos señalaron que las detonaciones se escucharon a varios metros a la redonda, provocando temor entre los habitantes de la localidad, particularmente por la cercanía con el plantel educativo que mantenía clases.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio para resguardar la escena. Posteriormente, arribaron peritos y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes, levantar los indicios y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.