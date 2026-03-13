Ataque con explosivos desde drones en Sanalona deja un muerto y un herido

CULIACÁN._ Los ataques con explosivos desde drones reportados la tarde-noche de este viernes en la sindicatura de Sanalona, en Culiacán, dejaron como saldo a un hombre sin vida y otro herido.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima fatal, mientras que se reportó el ingreso a un hospital de otro hombre lesionado.

Esta segunda persona ha sido identificada como Martín “N”, de 54 años de edad.

De manera preliminar, se reportó que el epicentro del atentado fue en Arroyo Grande, en las inmediaciones de la sindicatura, y habría también una cabaña dañada por los explosivos.