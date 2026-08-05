$!Ataque contra creador de contenido: investigan publicaciones sobre una facción delictiva como posible móvil

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades federales señalaron que una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones realizadas por la víctima, ya que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

CIUDAD DE MÉXICO._ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), colabora en las investigaciones para esclarecer el homicidio del creador de contenido César Gastélum, asesinado la noche del martes en Culiacán durante una transmisión en vivo.

Además, indicaron que se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia y de otros indicios recabados en el lugar de los hechos, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque.

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde un restaurante de comida rápida ubicado en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, durante la grabación dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al establecimiento y uno de ellos abrió fuego de manera directa contra el creador de contenido, impactándolo en la cabeza. La agresión ocurrió contraesquina de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y la víctima falleció en el lugar.