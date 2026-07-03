Ataque contra personal de Marina en Mazatlán deja un elemento muerto y tres heridos

MAZATLÁN. _ Tres elementos de la Secretaría de Marina resultaron lesionados y uno más perdió la vida tras un presunto enfrentamiento armado registrado la tarde de este viernes 3 de julio sobre la carretera estatal El Vainillo–El Recodo, a la altura de la comunidad de El Tecomate, en Mazatlán.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron mientras personal naval brindaba seguridad a un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Presuntamente, civiles armados los atacaron utilizando un artefacto explosivo de fabricación artesanal, cuyas esquirlas alcanzaron a cuatro marinos.

Tres de los elementos lesionados fueron trasladados al Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Unión para recibir atención médica, mientras que el cuarto fue atendido y evacuado por personal médico del Ejército Mexicano.

Fuentes consultadas señalaron que uno de los elementos navales, identificado como Christian “T”, falleció cuando era trasladado al Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, luego de haber sido estabilizado en el hospital de Villa Unión.

De manera extraoficial, uno de los marinos lesionados fue identificado como Jesús Adrián “R”, quien presentó policontusiones.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los otros dos elementos heridos ni la gravedad de sus lesiones.

El reporte del presunto enfrentamiento fue recibido por las corporaciones alrededor de las 13:00 horas.

Tras la agresión, la Secretaría de Marina desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona y mantiene bajo resguardo el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Unión, donde permanecieron internados los elementos lesionados.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un informe oficial sobre los hechos ni han confirmado el saldo del ataque.