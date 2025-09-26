$!Ataque contra policías en Culiacán deja heridos a 2 elementos y 2 civiles

CULIACÁN._ Un ataque a balazos directo contra policías en el sector Bacurimí, de Culiacán, dejó como saldo dos elementos lesionados, dos civiles heridos, dos patrullas afectadas y un vehículo más dañado.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas de este viernes en las inmediaciones de la carretera que dirige hacia la sindicatura de Culiacancito, a la altura del panteón de Bacurimí.
Según informes, un grupo de civiles armados se encontraba dentro del panteón cuando empezó a disparar contra los agentes policiales, los cuales se encontraban aparcados en la zona tras haber hecho el alto a dos personas que estaban a bordo de una unidad Cherokke plateada.
Al desatarse el tiroteo, el personal preventivo respondió tambien con disparos para intentar herir a los gatilleros, generando un intercambio de tiros que se prolongó por algunos segundos.
A pesar de ello, un elemento de la Policía Municipal y otro de la Policía Estatal Preventiva resultaron con lesiones de bala, al igual que las dos personas que en un principio habían detenido en el lugar.
Rápidamente se movilizaron elementos de los tres niveles de gobierno para atender lo ocurrido y se encargaron de desplegar un fuerte operativo con decenas de patrullas, mientras obstruían el paso por el carril que dirige de oriente a poniente.
Instantes después llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, de la cual los paramédicos descendieron para atender a los lesionados.
El equipo de rescate transportó a los dos policías heridos y a los dos civiles lesionados hacia un hospital de la ciudad, donde actualmente se encuentran bajo supervisión médica.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de los heridos, así como las zonas del cuerpo en que recibieron los balazos.
Asimismo, en la zona fue asegurada la unidad Cherokke, la cual se habría visto afectada durante el hecho. También resultaron con daños en la carrocería las dos patrullas en que se encontraban los agentes policiales, ambas con los neumáticos ponchados por las balas.
Las unidades fueron remolcadas con una grúa y llevadas a la pensión correspondiente. Más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes del caso.