$!Ataque contra policías en Culiacán deja heridos a 2 elementos y 2 civiles

CULIACÁN._ Un ataque a balazos directo contra policías en el sector Bacurimí, de Culiacán, dejó como saldo dos elementos lesionados, dos civiles heridos, dos patrullas afectadas y un vehículo más dañado. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas de este viernes en las inmediaciones de la carretera que dirige hacia la sindicatura de Culiacancito, a la altura del panteón de Bacurimí. Según informes, un grupo de civiles armados se encontraba dentro del panteón cuando empezó a disparar contra los agentes policiales, los cuales se encontraban aparcados en la zona tras haber hecho el alto a dos personas que estaban a bordo de una unidad Cherokke plateada.

Al desatarse el tiroteo, el personal preventivo respondió tambien con disparos para intentar herir a los gatilleros, generando un intercambio de tiros que se prolongó por algunos segundos. A pesar de ello, un elemento de la Policía Municipal y otro de la Policía Estatal Preventiva resultaron con lesiones de bala, al igual que las dos personas que en un principio habían detenido en el lugar. Rápidamente se movilizaron elementos de los tres niveles de gobierno para atender lo ocurrido y se encargaron de desplegar un fuerte operativo con decenas de patrullas, mientras obstruían el paso por el carril que dirige de oriente a poniente.