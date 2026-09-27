$!Ataque contra policías en San Ignacio deja tres detenidos y arsenal asegurado

Una agresión contra elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en San Ignacio, desencadenó un enfrentamiento armado que culminó con tres civiles detenidos y un arsenal decomisado.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que los oficiales se trasladaban desde Estación Dimas hacia Duranguito cuando observaron una camioneta sospechosa.
Dicha unidad huyó con dirección hacia un río, por lo que comenzó una persecución por parte de los policías, hasta que sujetos armados bajaron del vehículo y los atacaron.
Tras repeler la agresión, los elementos de seguridad detuvieron a tres hombres. Uno de ellos que resultó herido y fuera de peligro, y revisaron el material que portaban.
Además, aseguraron una camioneta GMC Sierra sin placas de circulación, 60 artefactos explosivos para lanzarse por dron, un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 6 cargadores y 150 cartuchos del mismo calibre, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 10 cartuchos del misml calibre, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.
Los detenidos y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.