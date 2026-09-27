$!Ataque contra policías en San Ignacio deja tres detenidos y arsenal asegurado

Una agresión contra elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en San Ignacio, desencadenó un enfrentamiento armado que culminó con tres civiles detenidos y un arsenal decomisado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que los oficiales se trasladaban desde Estación Dimas hacia Duranguito cuando observaron una camioneta sospechosa.

Dicha unidad huyó con dirección hacia un río, por lo que comenzó una persecución por parte de los policías, hasta que sujetos armados bajaron del vehículo y los atacaron.