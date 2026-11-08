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Violencia

Ataque contra puestos de mariscos en Mazatlán deja una adolescente de 17 años sin vida y un menor herido

Sujetos armados dispararon contra puestos de venta de mariscos en el Mercado del Conchi; Airmar Lucero “N”, de 17 años, murió minutos después por las heridas recibidas, mientras que José Alfredo, de 16, sufrió lesiones en un glúteo
Noroeste/Redacción
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08/11/2026 18:13
08/11/2026 18:13

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra los puestos de venta de mariscos ubicados en el estacionamiento del Mercado del Conchi dejó como saldo una mujer sin vida y un adolescente herido.

El hecho se registró en la avenida Manuel J. Clouthier y Luis Donaldo Colosio, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra los puestos para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, una mujer y un menor resultaron heridos. Por la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada a una clínica cercana donde fue declarada sin vida minutos mas tarde.

La mujer fallecida tenía 17 años y fue identificada como Airmar Lucero “N”.

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Asimismo, un adolescente de 16 años de edad, identificado como José Alfredo y quien presentó dos heridas en un glúteo, fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, efectivos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

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