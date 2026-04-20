Ataque de abejas en Culiacán deja a mujer con más de 200 picaduras; reportan estado delicado

CULIACÁN. _ Una mujer resultó con más de 200 picaduras tras ser atacada por un enjambre cuando transitaba por calles de la colonia Pemex, en Culiacán; actualmente se encuentra bajo observación médica.

De acuerdo con Protección Civil Culiacán, el reporte se recibió alrededor de las 09:00 horas de este lunes 20 de abril, a través del sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre la presencia de abejas agresivas en el sector.

La afectada fue identificada como María de los Ángeles, de 59 años de edad.

Durante las labores para controlar el riesgo, personal de la corporación retiró un cajón de apicultura que representaba un peligro para los habitantes. En la inspección, también se detectaron más cajas al interior de una bodega cercana.

Ante esta situación, se notificó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que realice la verificación correspondiente y determine las acciones necesarias para el manejo adecuado de los apiarios.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato la presencia de enjambres o colmenas en zonas habitadas, con el fin de prevenir riesgos a la integridad de las personas. Asimismo, informó que se dará seguimiento al caso para garantizar la seguridad de los vecinos.